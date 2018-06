Inbrekers gevat 11 juni 2018

De Gentse politie heeft vrijdagnacht twee inbrekers opgepakt na een inbraak in de Ganzendries. De bewoners zagen rond 4.30 uur hoe het duo, een 19-jarige Fransman en een minderjarige verdachte, rondhingen in de buurt van hun huis. Eenmaal binnen bleek dat er was ingebroken en er multimediamateriaal en geld gestolen was. Na een kwartier kon de politie de twee dieven oppakken. Ze hadden inderdaad de buit uit de woning in de Ganzendries bij zich. Daarnaast trof de politie andere goederen aan van eerdere diefstallen. De politie onderzoekt nu waar die spullen gestolen zijn. De meerderjarige is afgelopen weekend voor de onderzoeksrechter geleid. De minderjarige is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. (JEW)