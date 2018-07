Inbrekers gevat nadat auto in panne valt 13 juli 2018

Twee inbrekers uit het Franse Rijsel staan terecht omdat ze twee maanden geleden inbraken pleegden in de buurt van de Antwerpsesteenweg. De twee kwamen naar eigen zeggen terug van een feestje in Gent en waren daarna 'verdwaald'. Onder invloed van hasj reden ze naar Oostakker, waar ze een inbraak pleegden. Ook in Lochristi sloegen ze toe. Eén van de twee brak binnen, de andere man wachtte in de wagen.





Even later viel hun wagen in panne, waarop één van de mannen wegvluchtte. De politie ontdekte in de wagen de gestolen spullen. De Fransmannen zeggen zich te schamen, maar riskeren hoe dan ook 1,5 jaar cel. Ze zitten al twee maanden in de gevangenis. Het vonnis klinkt vandaag. (OSG)