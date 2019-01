Inbrekers gaan aan de haal met 2.000 euro in Baar le pain: “s ochtends al twee verdachten opgepakt” JDG

28 januari 2019

19u59 0 Gent Inbrekers sloegen in nacht van zondag op maandag toe in Baar le Pain in Drongen. Dat vertelt de zaakvoerder via de telefoon aan onze krant. Door de ruit van de voordeur te in te slaan, zouden de dieven binnen zijn geraakt in de broodjeszaak. “Vervolgens gingen ze aan de haal met 2.000 euro cash geld. Maandag kregen we telefoon dat de potentiële daders s’ochtends zijn opgepakt in Brussel”, zegt de uitbater. Het parket moet de zaak nog officieel bevestigen.

Volgens de zaakvoerder vonden feiten rond 2 uur ‘s nachts plaats. “We zijn opgebeld door de politie rond 2.20 uur. Door de een ruit aan de straatkant van het gebouw in te slaan, raakten ze binnen in onze zaak. Ze stalen onze kassa en ook nog wat cashgeld dat verstopt was in een schuif”, klinkt het aan de telefoon. “Omdat wij veel kleingeld ontvangen, raken we niet elke dag tot aan de bank om het geld op onze rekening te zetten. Hierdoor zat er nog veel geld in de kassa.”

De inbrekers zouden in totaal 2.000 euro buit hebben gemaakt. Ver zouden ze daar dan weer niet mee zijn geraakt. “Deze ochtend kregen we terug telefoon van de politie. Eén van onze Z-rapporten - een kasregister dat horecazaken opmaken op het einde van een shift - werd aangetroffen in een wagen in Brussel. De 2 inzittenden van de wagen zijn vervolgens opgepakt.”

De arrestatie is momenteel nog niet officieel bevestigd door het parket. De zaakvoerders overwegen nu om beveiligingscamera’s te installeren.