Inbreker op heterdaad betrapt 02 februari 2018

De politie heeft woensdagnacht een inbreker op heterdaad betrapt in de Malemstraat in Gent. De 38-jarige man was er binnengedrongen in een appartementsgebouw en bonkte er op de deuren. Een bewoner van het gebouw belde de politie, die meteen ter plaatse kwam en de inbreker aantrof op straat. Hij had gestolen schoenen in zijn bezit. De agenten arresteerden de man. Het parket vraagt zijn aanhouding.





(OSG)