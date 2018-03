Inbreker ontmaskerd omdat hij zijn schoenen achterliet 01 maart 2018

De prijs voor domste inbreker gaat naar Gentenaar Jordy D. (21). De man werd op een heel schlemielige manier ontmaskerd. In dronken toestand had hij schoenen uit een woning gepikt, maar zijn schoenen en huissleutel had hij ongewild laten staan.





Het was dan ook maar een koud kunstje voor de politie om te weten wie de inbreker was. Nochtans had hij van de rechtbank vijf dagen eerder nog een mooie kans gekregen met een werkstraf van 100 uur na eerdere diefstallen. Die greep hij dus niet, integendeel zelfs. Sinds kort zit hij in voorhechtenis omdat hij ook nog enkele bromfietsen had gestolen. Gisteren mocht hij het dan ook komen uitleggen waarom hij zich niet aan zijn voorwaarden, die verbonden waren aan die werkstraf, had gehouden. Hij weigerde echter om zijn cel te verlaten. (JEW)