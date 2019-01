Inbreker aangehouden na inbraak in Ledebergse boekenwinkel Jeffrey Dujardin

11 januari 2019

17u41 0 Gent In de Hoveniersstraat in Ledeberg is donderdagavond rond 23.35 uur een inbraak gepleegd in een boekenwinkel. Een raam van de winkel werd stukgeslagen met een baseballbat en er werden onder meer een kassa en boekenbons gestolen. De 31-jarige verdachte die eerder op de dag al toesloeg in Dok-Noord kon iets later opgepakt worden.

De lokale politie kon kort na de inbraak in Ledeberg in de buurt een verdachte oppakken. De man had een bloedende wonde aan de rechterhand. Bij hem werden ook de zaken teruggevonden die gestolen waren, onder andere de kassa en de boekenbons. Een ambulance kwam ter plaatse om de man te verzorgen, waarna de verdachte werd gearresteerd.

De man wordt ook verdacht van een poging diefstal van een jas in een kledingwinkel in Dok-Noord in Gent, donderdag om 18 uur. De winkeluitbater had een man op heterdaad betrapt toen hij bezig was het beveiligingslabel van een jas te verwijderen. Toen de man betrapt werd, gooide hij de jas naar de uitbater en liep weg. De verdachte, een 31-jarige Pool, werd vrijdag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.