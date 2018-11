Inbraakplaag in Oostakker: inbrekers slaan toe in minstens 4 straten op 1 avond Jeffrey Dujardin

06 november 2018

Gent Oostakker stond dinsdagavond op stelten, een heuse inbraakplaag daalde neer over de Gentse deelgemeente. De ene na de andere melding kwam binnen op sociale media. De gemeente is de afgelopen twee dagen al meermaals slachtoffer geweest van inbrekers.

In de Landmanstraat werden rond 20 uur twee inbrekers betrapt door de bewoners, de politie startte een zoektocht naar de verdachten. In de Magergoedkouter werd om 21.20 uur ingebroken, in de Absdalestraat werd om 22 uur een raam ingegooid, daar werden de inbrekers afgeschrikt door de kinderen die in het huis zaten. Maar er werd ook in een ander huis ingebroken in die straat. Maandagavond werd er al in een achttal huizen in de buurt van de Orchideewijk ingebroken. “Er zijn al verschillende meldingen binnengekomen van inbraken dinsdagmiddag al, we vermoeden dat het over een bende gaat”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter.