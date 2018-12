Inbraak in De Campagne in Mariakerke Sam Ooghe

31 december 2018

12u04 0 Gent Inbrekers hebben dit weekend toegeslagen in de straat De Campagne in Mariakerke.

De Campagne is een doodlopende zijstraat van de Edgard Blancquaertstraat in Mariakerke. De Gentse lokale politie heeft weet van de inbraak, maar kan geen details verschaffen over de eventuele buit of de verdachten. “Het onderzoek loopt", klinkt het.

Voor inbraakpreventietips, heeft de Gentse politie een lijst met tips opgesteld. Die vindt u hier.