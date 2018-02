In ziekenhuis geslagen door jaloerse student 27 februari 2018

"Ik heb het slachtoffer geduwd, ja. En hem geslagen zoals een meisje. Maar meer niet." Een twintigjarige jongeman uit Lokeren moest aan de strafrechter in Gent uitleggen waarom de student die met zijn vriendin stond te praten aan de Culture Club, even later op de grond lag met een hersenschudding en een ontwricht kaakbeen. De feiten dateren van januari 2016. Het slachtoffer, een rechtenstudent, werd zelfs met een rolstoel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens verschillende getuigen kreeg het slachtoffer een zware rammeling omdat de beklaagde jaloers en dronken was. Die laatste beweert dat de verwondingen van de rechtenstudent van een andere vechtpartij afkomstig zijn. Hij riskeert een werkstraf.





(OSG)