In schaduw van Geraard de Duivelsteen 20 juli 2018

Wie artistiek wil chillen, moet naar Yart aan het Geraard de Duivelsteen in de Limburgstraat. Dat heeft een tuintje aan de straatkant, dat toegankelijk is gemaakt via een trap. Er is een platform voor jonge kunstenaars gemaakt. Er is dus altijd iets te zien. Soms speelt er ook muziek, en het is er altijd gezellig. Het is het perfecte rustpunt tussen het Luisterplein en het Sint-Baafsplein. (VDS)