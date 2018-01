In een ruk honderd garageboxen weg BOUWPROJECT MAAKT PARKEERDRUK ZONDERNAAM-WIJK ONHOUDBAAR ERIK DE TROYER

30 januari 2018

02u48 0 Gent De afbraak van honderd garageboxen in de Zondernaam-wijk bezorgt de omwonenden kopzorgen. "Dit was altijd een wijk met veel parkeerdruk, maar nu zijn er nog eens honderd wagens bijgekomen op straat. Vanaf morgen wordt het nog erger, want tijdens het Lichtfestival moeten zowat alle parkeerplaatsen wijken", klinkt het.

In de Zondernaam-wijk blijft er de komende dagen nauwelijks een parkeerplaats over. De Metselaarstraat, de Keizer Leopoldstraat, de Zondernaamstraat, de Joremaaie,... overal staan bordjes dat parkeren er verboden is van 31 januari tot 5 februari, ook overdag, naar aanleiding van het Lichtfestival. Maar zeker nadien vreest de buurt enorme parkeerproblemen.





"Dit is een wijk met zeer veel parkeerdruk", zegt Walter Temmerman die sinds 1961 in de Zondernaamstraat woont. "Het staat hier 's avonds altijd vol en sinds deze maand is het probleem voor veel buurtbewoners nog groter geworden. Tot begin dit jaar stonden zo'n 100 bewoners geparkeerd in een garagebox. Maar al die contracten zijn opgezegd en de garageboxen worden afgebroken. Dat betekent dus 100 extra wagens op straat, elke dag."





Vergunning van stad

Op de plek van de garageboxen komen 17 woningen en 5 appartementen binnen in een bouwblok. Het oogt een beetje als een luxueus beluik. De bouwheer, een Gents bedrijf, kreeg voor de bouw een vergunning van de stad Gent. Bij heel wat buurtbewoners viel dat niet in goede aarde.





"Nu het Lichtfestival voor de deur staat, blijven er maar weinig parkeerplaatsen over in de buurt", zegt Walter. "Dit zal grote problemen geven, want er komen ook nog eens een pak mensen van buiten de stad naar het festival en zijn willen ook parkeren. De stad heeft straten vrijgehouden waar enkel bewoners kunnen staan, maar die zijn ver van onze wijk en staan nu al vol met buurtbewoners. Dit is geen oplossing."





"Voor de duur van het festival, kan het parkeerregime nog aangepast worden", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). "Er zijn 14 straten voorbehouden voor centrumbewoners. Of dat voldoende is, is moeilijk op voorhand in te schatten, maar er kan nog aangepast worden. Bovendien mag iedereen met een bewonerskaart in het hele centrumgebied parkeren zonder een ticket te nemen."