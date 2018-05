In 2043 gaat Rolstoelommegang uit 01 juni 2018

02u55 0

Jeroen De Schuyteneer, directeur van de dienst feesten, krijgt het slotwoord in het boek. Aan hem werd gevraagd een blik in de toekomst te werpen. En dat heeft hij met verve gedaan. Hij schetst de Gentse Feesten in 2043, op hun 200ste verjaardag. Alleen lijkt zijn stuk proza meer science fiction dan effectief een toekomstvisie.





Zo heeft hij het onder meer over het Facebook-algoritme dat zal beslissen wie wel en niet aanwezig mag zijn op de Gentse Feesten. Na jaren van een stabiel bezoekersaantal is het stadsfestival immers compleet geëxplodeerd, met 3 miljoen bezoekers per jaar. Feesten is immers zo goed als overal verboden, en dus wil iedereen erbij zijn in Gent. Boetes van twee of drie daglonen helpen niet, pas als overtreders bestraft worden met het 10 dagen offline halen van hun Facebook-account, keert de rust terug. Gelukkig heeft - volgens De Schuyteneer - Unesco de Vlasmarkt en de Markt van de Lege Portemonees beschermd. In de Belfortstraat is een glazen wand met platform gebouwd om de gelukkigen te aanschouwen die op de Vlasmarkt mogen feesten, al wordt dat platform al snel gekaapt door religieuzen die 'Was u, Nu!' scanderen, of 'Ga Werken!'. Zoals het in de tijd van Walter De Buck ook écht gebeurde. Want ondanks het hoge sciencefictiongehalte zit er toch ook realiteit verstopt in het verhaal van De Schuyteneer. Zo vertelt hij hoe de Ommegang van de Stroppendragers vervelde tot de Rolstoelommegang, tot de organisatoren de voorwaarden om Strop te zijn, versoepelden tot 'In Gent Geboren', en niet 'Sinds Mensenheugenis Roots in Gent'. Plezant om lezen, absoluut, maar of het ooit zover komt? (VDS)