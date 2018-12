In 2007 miste hij afspraak met Poetin voor de gemeenteraad, maar donderdag gaat Guy Verhofstadt terug zetelen in Gent Sabine Van Damme

31 december 2018

11u44 0 Gent Europees parlementslid Guy Verhofstadt zal donderdag de eed afleggen als gemeenteraadslid voor Open Vld in Gent. Opmerkelijk is dat zeker, het is al van 2009 geleden dat hij nog zetelde. In 2007 miste hij zelfs een afspraak met de Russische Vladimir Poetin omdat hij in Gent moest zijn voor de gemeenteraad.

Donderdagavond leggen eerst burgemeester Mathias De Clercq en daarna ook alle 52 andere raadsleden en schepenen de eed af in de Gentse gemeenteraadszaal. En daarbij zal dus ook Guy Verhofstadt zijn, ex-premier, Europees Parlementslid en volgens sommigen ‘politiek genie’. Dat iemand die zo’n hoge politieke toppen scheert komt zetelen op het gemeentelijk niveau is op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Hij deed het nog al eens, zetelen in Gent. Uiteraard in zijn beginperiode, van 1976 tot 1982, maar ook in 2007 werd hij gemeenteraadslid. Dat was toen in afspraak met Freya Van den Bossche (sp.a), die ook zetelde. Zij stopte in 2003 als schepen in Gent omdat ze toen minister van leefmilieu werd. Verhofstadt en Van den Bossche hadden in 2006 samen campagne gevoerd voor ‘paars’ in Gent, met een foto op een bankje in het Gentse Citadelpark. De passage van Verhofstadt tussen 2006 en 2009 brak alvast weinig potten. Aan commissies nam hij niet deel, en tijdens de gemeenteraad las hij vooral boeken. Daar kwam hier en daar wel kritiek op. De laatste maanden dat hij raadslid was, was hij vooral afwezig, omdat een prominente rol binnen Europa niet te combineren viel met de Gentse gemeenteraad. Het meest opvallende feit in die periode was dat hij in 2007 een afspraak met de Russische Vladimit Poetin miste omdat hij aanwezig moest zijn op de Gentse gemeenteraad.

In elk geval, komende donderdag legt hij opnieuw de eed af. Dat bevestigt Mathias De Clercq. Toen bekend werd dat Guy Verhofstadt opnieuw de liberale lijst zou duwen bij de verkiezingen, had hij ook aangegeven dat hij zijn mandaat effectief zou opnemen. Ook in 2012 werd hij als lijstduwer verkozen, maar toen zetelde hij niet. Dit keer zegde hij vooraf dat hij er wel zin in had, in die gemeenteraad, en dan vooral om Mathias De Clercq te steunen. Maar zo zei hij toen ook, “ik woon in Gent en heb dus wel wat over die stad te vertellen, tenminste, als de Gentenaars dat willen.” En die wilden dat. Verhofstadt belandde op de 5de plaats bij Open Vld, met 2.267 stemmen, of 265 meer dan de nieuwe blauwe schepen Sami Souguir.

Verhofstadt wordt 65 in april en zal wellicht nog één keer deelnemen aan de Europese verkiezingen in mei. Of hij ook daarna blijft zetelen in de Gentse raad valt af te wachten.