Ikea ontruimd na vals alarm 09 juli 2018

De Ikea is zaterdag ontruimd. Rond 15 uur ging tweemaal het brandalarm af. Daarna volgt automatisch de boodschap dat alle mensen het pand moeten verlaten. De evacuatie verliep zeer vlot. Gelukkig ging het om loos alarm. Voorlopig is het nog niet duidelijk of het ging om een technisch defect of een flauwe grappenmaker. (JEW)