Iedereen wil nieuwe vleugel Designmuseum ontwerpen Erik De Troyer

26 november 2018

17u31 2

In totaal hebben 96 architectenbureaus zich kandidaat gesteld om de nieuwe vleugel van het Gentse Designmuseum te ontwerpen. “Dat zijn er uitzonderlijk veel, zelfs voor een open oproep”, zegt stadsbouwmeester Peter Vanden Abbeele.

Het Designmuseum wacht al enkele decennia op een nieuwe vleugel. Die komt in de Drabstraat, op de plek waar de reusachtige wc-rol staat. “Die vleugel had 25 jaar geleden al gebouwd moeten worden. Vandaag zijn we nog steeds niet helemaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De nieuwbouw geeft zo’n 2.000 vierkante meter extra oppervlakte. Er komt dus een derde bij”, zegt museumdirecteur Katrien Laporte. “Ook de huidige gebouwen willen we aanpassen. We hebben al jaren last van condensatie op onze ruiten. Een groot probleem, zeker aangezien hier vaak kostbare stukken staan”

Het aantal kandidaat-ontwerpers werd herleid van 96 naar 5. Streefdoel is om in 2021 de eerste steen te leggen. De extra vleugel moet klaar zijn in 2023.