Iedereen vindt weg naar Gentse Lente op Kouter 30 maart 2018

02u50 0

Op de échte lente is het nog even wachten tot het grijze weer en de koude temperaturen eindelijk plaats maken voor een stralende zon, maar gisteren werd alvast de Gents Lente van stal gehaald. Na vijf edities op Sint-Jacobs verhuisde het populaire evenement dit jaar naar de Kouter en de Handelsbeurs. De Gentse Lente die bekendheid vergaarde bij het grote publiek met de begrafenis van het woord 'allochtoon', barstte de afgelopen jaren uit zijn voegen. "Op piekmomenten zaten we vorig jaar aan 8.000 tot 10.000 bezoekers", verklaart medeorganisator Mehdi Marechal. "Bovendien is de Kouter een uitgelezen evenementenplein en biedt de Handelsbeurs de mogelijkheid om ook activiteiten binnen te organiseren."





Marrakesh

Het publiek verteerde de verhuis zonder problemen, want al van bij de start werd de replica van het kunstenaarsplein Djemaa El Fna in het Marokkaanse Marrakesh druk bezocht. Met onder meer Indische keuken, Algerijnse en Marokkaanse mode en Egyptische flamenco was het aanbod meer dan divers. Een dertigtal marktstandjes, een boksring met bijhorende initiaties en dans en muziek maakten het plaatje compleet.





Jamila Channouf, bezielster van De Gentse Lente, maakte van de gelegenheid gebruik om haar boek 'Sandwichkinderen' voor te stellen aan het publiek. (YDS)