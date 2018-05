Iedereen mag meespelen op massaconcert 04 mei 2018

Op het grasveld naast de Stadshal, wordt morgen (zaterdag 5 mei) een massaconcert gespeeld. Stadscomponist Fulco Ottervanger zal 'Gent in G.' in goede banen leiden. Hij schreef speciaal voor de stad de gloednieuwe compositie en nodigt alle Gentse muzikanten uit om mee te komen spelen. Gentse fanfares en harmonieën tekenen alvast present. Ottervanger hoopt ook op een grote opkomst van individueel Gents talent. Jong, oud, beginnend of professioneel... iedereen die een beetje kan toeteren, trommelen, strijken of tokkelen is welkom. Behalve Gent in G zal ook de Europese hymne gespeeld worden, in het kader van de Europese campagne 'Cities4Europe, Europe for Citizens'. Iedereen is welkom om 11 uur. (VDS)