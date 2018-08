Iedereen kunstenaar op rondrijdend schildersdoek 30 augustus 2018

Een blanco canvas van meer dan 2 op 2 meter is gisteren de hele binnenstad rond gesleurd op zoek naar kunstenaars. Iedereen die dat wou, mocht een stukje op het doek tekenen en het resultaat was ... kunstzinnig. Onder andere aan Sint-Lucas, het Fratersplein, de Vrijdagmarkt werd er duchtig geschilderd. Enkel het weer was wat een spelbreker waardoor de actie vroegtijdig werd opgedoekt. Het initiatief gaat uit van kunstcollectie Alpaka 9000. Zij maakten eerder al een dino-afdruk in het zand van de Blaarmeersen en schommels voor hangjongeren aan het Rabot onder de noemer 'summerhacks'. Die acties worden pas een dag vooraf aangekondigd via sociale media. (EDG)