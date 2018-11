Iedereen klaar voor de Gentse Feesten van de Winter Populaire Zesdaagse nog niet helemaal uitverkocht Sabine Van Damme

06 november 2018

Dinsdag 13 november start de 78ste editie van de Gentse Zesdaagse, het meest spectaculaire wielerfeest van Vlaanderen. Meer dan 40.000 tickets zijn de deur uit. Alleen voor vrijdagavond en zondagmiddag zijn er nog kaarten te krijgen bij Uitbureau

Lang niet iedereen gaat voor het wielrennen naar de Zesdaagse. Die worden dan ook niet voor niks de Gentse Feesten van de Winter genoemd. Samen pinten drinken is ook een goede reden om op het middenplein rond te hangen. Muziek is er ook, tussen het koersen door, met Gunther Neefs op woensdag, Laura Lynn op donderdag, Coco Jr. op vrijdag en Garry Hagger op zaterdag.

“De Zesdaagse in ’t Kuipke is Gents erfgoed, een monument, en dat moet gekoesterd worden”, zegt sportschepen Resul Tapmaz (sp.a). “De stad investeerde de afgelopen periode in extra comfort en veiligheid voor renners en publiek. Het meest opvallende zal zeker de transparante boord zijn die we rond het middenplein hebben gezet. Dat maakt het evenement een stuk veiliger, voor zowel de renners op de piste als het publiek op het middenplein. Ook de schilderwerken geven ’t Kuipke een frissere look.”

Er zijn ook heel wat ‘onzichtbare’ werken uitgevoerd, onder meer aan het dak van ’t Kuipke, aan de elektriciteit en aan de verlichting. En het ‘arendsnest’ tegen het plafond van waaruit de veiligheidsdiensten het evenement in de gaten houden, is eindelijk ook eens opgesmukt.

De Zesdaagse is intussen ook veel meer geworden dan koers tussen de absolute toppers. Ja, er staan dagelijks 12 ploegen aan de start, met Iljo Keisse, Kenny De Ketele, Moreno De Pauw en andere grote namen. Maar er is ook aandacht voor de jeugd, de G-sport en de dames. Op woensdag zijn er 4 duels tussen Belgische en Britse delegaties G-sporters, met een fysieke of visuele beperking. Op vrijdag en zaterdag komen de dames weer aan bod. Twee vrouwen gaan ook wereldrecords aanvallen: het baanrecord met vliegende start van Tom Steels zou naar Ayrton De Pauw kunnen gaan, en Nicky Degrendele valt haar eigen record op de 500 meter met stilstaande start aan. Ook bij de dames komen de toppers, zoals de Nederlandse Kirsten Wild, of onze eigen Jolien D’Hoore.

Lotto sponsort nog zeker tot 2020, zodat het evenement officieel ‘Lotto Zesdaagse van Vlaanderen – Gent’ blijft heten.