Iedereen doet mee aan Lichtfestival HANDELAARS, BEWONERS EN BEZOEKERS ZORGEN VOOR EXTRA BEZIENSWAARDIGHEDEN ERIK DE TROYER

03 februari 2018

03u20 0 Gent Het Lichtfestival is alweer voorbij halverwege. In totaal zijn er 36 officiële attracties, maar sinds dit jaar zijn er ook tal van officieuze. Winkels gebruiken het festival om zich wat extra in de kijker te werken en het kan zelfs helpen bij de verkoop van een appartement. Iedereen Lichtfestival dus.

Bezoekers van het Lichtfestival stoppen in drommen voor Piet Moodshop, op de hoek van Brabantdam en de Kuiperskaai. Vaak zijn ze op zoek naar het wat info op het routeplan. Zonder resultaat. "Wij maken geen deel uit van het Lichtfestival", zegt Christophe Verbeken. "Dit is onze officiële opening en daarom wilden we iets doen dat opviel. Het lijkt te werken want hier staan voortdurend rijen mensen voor het raam. We laten in onze verlichte etalage mannen plaatsnemen op de stoel om te lezen. De reacties zijn enorm. En ja er wordt al eens gevraagd hoeveel het moet kosten, maar daar kunnen onze mannen wel tegen", lacht Christophe.





Er zijn wel meer etalages die mogen gezien worden. Bij Paarl tegenover het MIAT staat een opvallende lichtinstallatie die het niet moet afleggen tegen een aantal officiële bezienswaardigheden. Gallerie Ganache aan de Sint-Baafskathedraal verkoopt voor de gelegenheid dan weer lichtsculpteren.





Zelfs immokantoren spelen in op het Lichtfestival. Want met makkelijk een half miljoen passanten zal er altijd wel iemand zijn die interesse heeft in een appartement. Aan de Joremaaie werd een appartement zelfs volledig uitgelicht met grote sfeerlampen. Opvallen doet het alvast.





Lichtgevende schoenen

Ook de kleinste bezoekers doen hun duit in het zakje. Kleine August (3) kwam met lichtgevende schoenen naar Gent. "Hij had de schoenen al langer maar hij wou per se deze aandoen om naar het Lichtfestival te komen", zegt mama Jana Field. "Voor ons is het prima. Dankzij die schoenen zullen we hem niet snel kwijt raken en het past bij het festival. Mooi en praktisch regelijk", lacht ze.