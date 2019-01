Ideaal voor starters: win één week The Box Sabine Van Damme

25 januari 2019

14u21 0 Gent Startende ondernemers en creatievelingen kunnen vanaf maandag meedoen aan een wedstrijd waarmee ze één week lang gratis The Box Gent mogen gebruiken. Dat is een plug-and-play handelspand in de Dampoortstraat 47.

In The Box staat alles klaar om er gelijk welke winkel meteen in te starten. Wie overweegt een zaak te beginnen, kan daar uittesten of er een publiek voor is. In 2017 startten de stad Gent en Stebo vzw The Box Gent op, naar het voorbeeld van The Box Vlaanderen. The Box in Gent heeft geeft zowel startende als bestaande ondernemers een ruimte om te experimenteren, om hun product of concept op een laagdrempelige manier en zonder veel investeringen en risico’s uit te testen bij het grote publiek. Voorzieningen, verzekeringen en vergunningen zijn standaard al in orden. En dat werkt. “In totaal konden de voorbije twee jaar 130 ideeën getest worden in een realistische setting via The Box in de Dampoortstraat”, zegt economieschepen Sofie Bracke. “Het is leuk om te zien als die geteste concepten daarna, al dan niet na bijsturing, een vaste stek krijgen in onze stad.”

De instructies voor de wedstrijd verschijnen maandag op de Facebookpagina van The Box Vlaanderen. Na een eerste ronde, waar succes zal afhangen van een foto en het aantal ‘vind-ik-leuks’, stoten deelnemers al dan niet door naar de tweede ronde, waarin ze ze hun idee voorstellen aan een jury die de uiteindelijke winnaar kiest. Eén week The Box is 500 euro waard.