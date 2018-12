Ideaal kerstgeschenk voor Buffalofans: Boek met 101 sterke verhalen over ‘De Gantoise’ Yannick De Spiegeleir

03 december 2018

18u14 0 Gent Welke speler trok zijn teennagels uit om beter op doel te kunnen trappen? Wat is het échte verhaal achter de bijnaam van Léon Mokuna? Het antwoord op deze en veel andere vragen kom je te weten in het nieuwe boek ‘De Gantoise. 101 sterke verhalen over de Buffalo’s’ van Raoul De Groote.

De essentie van monumenten uit de sport vatten in iets meer dan honderd verhalen. Het is een format dat uitgeverij Lannoo en freelance sportjournalist Raoul De Groote eerder al toepasten op de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Nu mogen de fans van blauw-wit zich verheugen op onderhoudende en verrassende anekdotes uit de geschiedenis van hun club. Van clubspelers als Gilbert De Groote of Gunther Schepens tot vedettes als Mido Hossam of Bryan Ruiz tot de statistieken van de stadsderby’s met Racing Gent of de winstpartij van De Gantoise tegen het Braziliaanse Santos van de legendarische Pelé in 1959: ze komen allemaal aan bod in het naslagwerk dat rijkelijk gestoffeerd werd met historische én nieuwe beelden.

De Groote trok meer dan een jaar uit om met veel geduld de meeste markante verhalen te sprokkelen uit de clubgeschiedenis. Hij kon daarbij rekenen op de hulp van Patrick Lips: huidig communicatiedirecteur van KAA Gent en al meer dan 25 jaar in dienst van club. Zelf is Lips ook het onderwerp van 1 van de 101 verhalen. “Normaal kan ik bij een tekst op een computerscherm mij niet langer dan tien minuten concentreren, maar bij het nalezen van het manuscript van dit boek heb ik 5 uur aan een stuk doorgelezen. Het is heel eerlijk en warm geschreven”, aldus Lips.

Eén van de verhalen die de auteur het meeste is bijgebleven is dat van Moyses Dos Santos. De Braziliaanse speler, bijnaam ‘de Gentse sneltrein’ speelde van 1967 tot 1971 bij De Gantoise, maar verzeilde na zijn spelerscarrière in de anonimiteit. “Hij stierf in 2015 in Brussel als dakloze. Bij de begrafenis werd een truitje van Gent in zijn kist gelegd”, weet De Groote.

Ook de levensloop van Léon Mokuna, in 1957 de eerste Afrikaanse voetballer in de Belgische competitie, wordt uitvoerig besproken. De intussen 90-jarige Congolees woont nog steeds in Gent en was aanwezig op de persvoorstelling van het boek in de Ghelamco Arena. Mokuna zelf het échte verhaal achter zijn bijnaam ‘Trouet’. Die wordt vaak toegeschreven aan zijn harde schot en de stukgeschoten netten van de doelen die daarvan het gevolg zouden zijn geweest: trouet betekent immers ‘klein gat’. “In werkelijkheid heb ik mijn bijnaam zelf gekozen toen ik in de haven van Leopoldstad (het huidige Kinshasa, red) Léon Trouet zag staan”, vertelt de nog steeds montere Congolees. Ook clubmonument Gilbert De Groote, die al meer dan een halve eeuw deel uitmaakt van de Gantoise, komt aan het woord in het boek. “In mijn eerste jaar bij de eerste ploeg kreeg ik 3.000 frank of omgerekend 75 euro premie voor een gewonnen match. Toen ik als jonge gast bij de voorzitter ging, stuurde me die wandelen. Ik moest eerst tien matchen gespeeld hebben. Uiteraard zijn de tijden vandaag veranderd, maar toen pikten we dat. We waren al lang blij dat we ons werk konden combineren met voetballen.”

‘De Gantoise. 101 sterke verhalen over de Buffalo’s’ is sinds kort verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs van 34,99 euro.