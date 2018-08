Huyghe en Moortgat kiezen voor Gent BROUWERIJEN RENOVEREN HISTORISCHE PANDEN ERIK DE TROYER SABINE VAN DAMME

31 augustus 2018

02u35 0 Gent Zowel brouwerij Huyghe uit Melle als Duvel-brouwerij Moortgat (Puurs) hebben grootse plannen in het centrum van Gent. Huyghe wil een microbrouwerij beginnen in een oud stadsgebouw tegenover het stadhuis. Moortgat is al acht (!) jaar aan het verbouwen aan een pand aan de Zandberg.

Het pand van Huyghe op de Botermarkt deed tot voor kort dienst als kantoren van de stad. Gent stelde het gebouw te koop. "We hebben het gekocht drie dagen voor de Gentse Feesten en hebben er meteen een pop-up geopend", legt Alain De Laet, gedelegeerd bestuurder van Huyghe, uit. "We zijn nog aan het aftoetsen bij de stad wat kan en wat niet. Onze droom is om er een microbrouwerij te starten. Het pand is er geschikt voor en we zouden op deze manier één van onze minder bekende bieren een tweede leven willen schenken. We zijn al sinds 1985 brouwer van Artevelde-bier, maar als amberkleurig bier zit dat in een lastig segment en door het succes van Delirium is het wat op het achterplan geraakt. We zeggen al jaren dat we weer een echt Gents bier willen brouwen en nu hebben we het pand waarin dat kan."





Beschermd

Nauwelijks 100 meter verderop heeft een andere brouwerij grootse plannen. In 2008 al kocht Michel Moortgat van de Duvel-brouwerij Hotel Vanden Meersche op de hoek van de Nederpolder en de Zandberg. Dat is een deels 17de-eeuws, deels 19de-eeuws pand met een enorme binnentuin en veel geschiedenis. Napoleon zou er tijdens zijn bezoek aan Gent in 1803 overnacht hebben en het pand was eigendom van heel wat bekende adellijke families. Toen het in 2008 verkocht werd was het zelfs een rustoord van de zusters der kindsheid Jesu. Het rustoordgedeelte, niet beschermd, werd in 2009 al gesloopt en vervangen door appartementencomplex De Cleenen Pelicaen.





"Intussen is de restauratie al 8 jaar bezig", klinkt het bij brouwerij Moortgat. "Het is een beschermd pand en we willen het renoveren met respect voor de geschiedenis. Daarom vraagt het zo veel tijd. We vermoeden dat we nu in de laatste rechte lijn zitten, al is er geen deadline vooropgesteld. Over een half jaar willen we wel beginnen nadenken over de economische invulling die we het pand willen geven. Er is veel mogelijk. Wat wel al vast staat, is dat dit los zal staan van de eigenlijke brouwerij Moortgat. Het is niet de bedoeling daar Duvel te gaan brouwen."





Eigenaar Michel Moortgat staat ook bekend als kunstliefhebber. "Ik heb het pand gekocht omdat het zo'n prachtig gebouw is. Je kunt zeggen dat ik er verliefd op ben, maar ik heb de aankoop wel goed overwogen. Het klopt dat ik een kunstliefhebber ben, een culturele bestemming kan", zei hij toen.