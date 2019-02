Hulpdiensten uit hele provincie voor grootschalige rampenoefening Wouter Spillebeen

26 februari 2019

15u37 0 Gent De alarmen gingen dinsdagochtend af in transport- en opslagbedrijf GTS in de Gentse haven. Door een grote ontploffing in een van de terminals waren meer dan 90 personen gewond geraakt. Gelukkig was de melding niet echt, maar deel van een grootschalige rampenoefening die alle betrokken diensten moet voorbereiden voor het geval dat het scenario ooit werkelijkheid wordt.

Zo’n oefening wordt jaarlijks georganiseerd door de dienst noodplanning van de gouverneur van Oost-Vlaanderen samen met een bedrijf waar gevaarlijke stoffen geproduceerd, bewerkt of opgeslagen worden, een zogenaamd sevesobedrijf. Bij het scenario van dinsdag ontplofte een terminal in het bedrijf GTS, waardoor de brandweer, de medische diensten, de dienst Volksgezondheid, het Rode Kruis, de lokale en federale politie, de Civiele Bescherming en defensie ter plaatse moesten komen.

“Het multidisciplinaire aspect is het moeilijkste aan zo’n oefening”, weet commandant Guy Snauwaert, die de oefening voorbereidde en leider is van de operaties tijdens de oefening. “Iedereen moet de juiste hulpverlening krijgen, van zij die zeer ernstige brandwonden opliepen en via de helikopter naar het brandwondencentrum vervoerd moesten worden, tot zij die niet gekwetst raakten maar wel psychosociale hulp nodig hebben. We moeten voorbereid en klaar zijn voor zo’n rampen.”

Het provinciaal rampenplan werd afgekondigd en razendsnel kwamen van uit de hele provincie onder andere ambulances, MUG-eenheden, brandweer, de civiele bescherming met een drone en de politie massaal ter plaatse. Ongeveer 80 figuranten – vooral legerpersoneel en hun vrienden en familie – werden ter plaatse op de dokken verzorgd vooraleer ze met de ambulances weggebracht werden. In sportcentrum Hoge Wal in Evergem werden slachtoffers opgevangen die niet zwaargewond waren, maar wel psychologische bijstand nodig hadden.

Zo’n oefening vergt heel wat voorbereiding. “In oktober 2018 zijn we voor de eerste keer samengekomen om het scenario te bepalen”, volgens Snauwaert. “Dat moet wel, zeker omdat het een gezamenlijke inspanning is van zo veel diensten om het in goede banen te leiden.”