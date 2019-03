Huiszoekingen bij bedrijf dat Bulgaarse verzorgsters tewerkstelt: fraude en uitbuiting Wouter Spillebeen

05 maart 2019

17u05 0 Gent Een organisatie die over heel Vlaanderen Bulgaarse verzorgsters tewerkstelt bij bejaarden maakt zich schuldig aan sociale fraude en economische uitbuiting. Dat blijkt uit een onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen en twee huiszoekingen die maandag in het Gentse gebeurden.

De FGP Oost-Vlaanderen viel maandag samen met de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de inspectiedienst Toezicht op de Sociale Wetten binnen op twee adressen in de regio Gent. De adressen zijn van een organisatie die Bulgaarse verzorgsters tewerkstelt bij bejaarden. Formeel zijn ze in dienst bij een Bulgaarse vennootschap en dus zijn ze ook sociaal verzekerd in Bulgarije. Maar uit het onderzoek blijkt dat de vennootschap in werkelijkheid vanuit België wordt geleid en dus een zogenaamd postbusvennootschap is. Zo omzeilt de organisatie de Belgische wetgeving en sociale zekerheid.

Naast de sociale fraude bestaan er volgens de FGP ook vermoedens dat er sprake is van economische uitbuiting aangezien de lonen niet in verhouding staan tot de prijs die de organisatie aan klanten aanrekent.

Bij de huiszoekingen werden documenten en digitale gegevensdragers in beslag genomen. De twee zaakvoerders, die de Bulgaarse en de Nederlandse nationaliteit hebben, maar in België wonen, en negen van de verzorgsters werden verhoord over de arbeidsomstandigheden. “Het arbeidsauditoraat Gent streeft ernaar om praktijken van sociale fraude in de bejaardenthuiszorg aan te pakken, zoals die vorig jaar in een reportage van het televisieprogramma Telefacts werden aangekaart”, klinkt het. “Onwettige praktijken van sociale dumping leiden immers tot een aantasting van de rechten van de betrokken werknemers, brengen de financiering van de Belgische sociale zekerheid in gedrang en zorgen voor oneerlijke concurrentie met ondernemingen die wel de sociale wetgeving naleven.”

Aangezien het onderzoek nog loopt, is het voorlopig nog niet duidelijk of het bedrijf verder zal kunnen bestaan.

Een spraakmakende reportage van Telefacts legde op 30 mei 2018 bloot hoe het bedrijf aan moderne slavernij doet. In de reportage getuigen verzorgsters anoniem dat ze bedreigd werden wanneer ze uit de biecht dreigden te klappen.