Huiszoeking bij SOGent over gebruik skybox Ghelamco Arena Jeffrey Dujardin & Sabine Van Damme

27 december 2018

21u47 0 Gent Donderdag werd een huiszoeking uitgevoerd bij de kantoren van het stadsontwikkelingsbedrijf SOGent aan de Volderstraat. Een onderzoeksrechter kwam er documenten inkijken, in het kader van een klacht tegen onbekenden. Die gaat over het gebruik van de skybox van KAA Gent.

Toevallig is die timing helemaal niet. De opzij geschoven schepen Christophe Peeters moest begin dit jaar in de gemeenteraad in nauwe schoentjes, toen bleek dat de beruchte ‘skybox van de stad’, waarvan de factuur van de catering door de stad werd betaald, ook door hem werd gebruikt. Hij gaf toe die vijf keer gebruikt te hebben voor werkgerelateerde vergaderingen. Nadien bleek dat hij de skybox ook nog 2 keer gebruikte voor privé-aangelegenheden. “Maar daarvoor heb ik de facturen uiteraard zelf betaald”, zo stelde hij toen.

Het was de ontslagen directeur van SoGent, Didier Nachtergaele, die toen per brief aan het licht bracht dat Peeters meer in de skybox had vertoefd dan hij oorspronkelijk had toegegeven. De kans is groot dat de klacht bij het parket dus ook door Nachtergaele is ingediend. Nachtergaele was ruim 20 jaar directeur van het Stadsontwikkelingsbedrijf, en lid van de Open Vld. Toen hij na een aanvaring met een mede-directeur de deur werd gewezen, had hij op meer steun van de liberale politici gerekend. Nachtergaele was niet bereikbaar voor commentaar.