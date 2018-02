Huisartsentekort in negen wijken, met Muide op kop 20 februari 2018

Er is een huisartsentekort in negen Gentse wijken. Dat vernam gemeenteraadslid Jef Van Pee (CD&V) tijdens een gemeenteraadscommissie welzijn. Ook raadslid Guy Reynebeau (sp.a) polst naar de problematiek op de komende gemeenteraad. Nochtans steeg, volgens cijfers van de Huisartsenvereniging Gent, het aantal huisartsen vorig jaar naar 339 ten opzichte van 331 huisartsen in 2016. Volgens het Riziv moet er echter één huisarts per 1.100 inwoners zijn. Gent behaalde in 2016 die norm niet in zes wijken: Gentbrugge, Stationsbuurt Zuid, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Macharius, Drongen en Oud-Gentbrugge. In 2017 zijn daar de Bloemekenswijk, Mariakerke en Wondelgem bijgekomen. Vooral de Muide is een zorgenkind met slechts drie artsen, van wie twee de pensioenleeftijd naderen. Volgens schepen van Welzijn Resul Tapmaz (sp.a) is er echter beterschap op komst met de opening van een nieuw wijkgezondheidscentrum in De Muide tegen begin 2019. Dat is meteen goed voor een stijging van het aantal huisartsen in de wijk.





(YDS)