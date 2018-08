Huis Anneleen Van Bossuyt (N-VA) te koop 14 augustus 2018

N-VA lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt woonde 50 meter over de grens van Gent met Melle, en moest dus verhuizen om officieel lijsttrekker te zijn. Begin dit jaar al nam ze haar intrek in centrum Gent. Dat bevalt haar blijkbaar zo, dat ze haar huis in Melle al verkoopt zonder de verkiezingsuitslag af te wachten. Het pand ligt aan de Brusselsesteenweg 81 in Melle. Het wordt aangeprezen als licht, groen en instapklaar. Er is een voortuin, oprit, een art-déco-gevel en een grote achtertuin. Binnen zijn er onder meer 3 slaapkamers, twee douchekamers en een ruime kelder. De vraagprijs is 475.000 euro. Alle info en foto's op www.carloeggermont.be (EDG/VDS)