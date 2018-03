Huidirritatie door goedje op Watersportbaan 06 maart 2018

02u52 0

De huid van een man raakte afgelopen weekend geïrriteerd nadat hij een onbekend goedje had aangeraakt dat dreef op de Watersportbaan in Gent. De alerte man merkte een drijvende bidon van 25 liter op en haalde die uit het water. De Vlaamse Milieumaatschappij, brandweer en politie kwamen ter plaatse en merkten inderdaad wat schuim op het water op. De substantie is onderzocht, maar voorlopig is het nog onduidelijk waarover het gaat. Wel is het duidelijk dat het niet moet aangepakt worden omdat het goedje vanzelf verdunt. Voorlopig zijn er nog geen vogels of vissen gestorven in de Watersportbaan. (JEW)