House of Eliott bestaat voort als Maison Elza Al 20 jaar een vaste waarde, maar half Gent weet het niet Sabine Van Damme

29 januari 2019

10u16 0 Gent Freddy Bové viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan in de Jan Breydelstraat, maar half Gent denkt dat zijn zaak niet meer bestaat. Nochtans is het beroemde The House of Eliott enkel veranderd van naam en van openingsuren. “Ja, ik ben er nog steeds, en ja, we hebben nog steeds kreeft”, lacht Freddy.

The House of Eliott was 17 jaar lang een echte hotspot in de stad, een kreeftenrestaurant waar je weken vooraf moest reserveren om plaats te hebben. Maar het zware horecaleven eiste zijn tol, en Freddy Bové besloot het roer om te gooien. “Met The House of Eliott waren we élke avond open, en op den duur was dat niet meer houdbaar”, vertelt hij. “Dus besloot ik een ander concept in te voeren. We serveren nu in het weekend en op maandag ontbijt, lunch en afternoon tea. Dan sluiten we om 17 uur. Alleen op donderdag en vrijdag zijn we nog ’s avonds open. Dinsdag en woensdag zijn we dicht. En de naam The House of Eliott heb ik veranderd naar Maison Elza, naar mijn grootmoeder.”

“Maar voor de rest is alles hetzelfde gebleven”, verzekert Freddy. “Ik ben nog steeds de man met de modeverzameling en het steeds wisselende decor in de zaak. Ik serveer nog steeds dezelfde kreeft, ook ’s middags, en dat op vraag van vele vaste klanten. Maar heel wat mensen lijken te denken dat mijn zaak failliet is, of overgenomen, of gelijk wat. Voor mijn 20ste jaar wil ik dus nog eens duidelijk stellen: ik ben en ik blijf hier.”

Maison Elza in de Jan Breydelstraat ligt op een toplocatie. Het heeft een terras boven het water met zicht op het Gravensteen en de Oude Vismijn. De afternoon tea komt met scones en ‘pateekes’, en kan een lunch vervangen. En wie komt voor vlees, vis of kreeft herbeleeft de gouden tijden van The House of Eliott. Net zoals toen fleurt Freddy zelf nog steeds zijn unieke zaak op. In de keuken is Sofie de chef, terwijl Magda instaat voor ontbijt en afternoon tea. Kelner Loic tenslotte staat Freddy bij in de zaal.

www.maisonelza.be