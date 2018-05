Hou je klaar voor de 'Plastic Attack' 30 mei 2018

De nationale verontwaardiging tegen plastic verpakkingen uit zich komend weekend ook in Gent.





Met artiest Sioen als één van de trekkers wordt hier een 'plastic attack' georganiseerd. In 15 supermarkten zullen actievoerders klaarstaan, om mensen aan te moedigen om hun hele winkelkar te strippen, en alle overbodige plastic verpakkingen gewoon aan de winkel terug te geven. Mensen worden dan ook opgeroepen om een eigen schaar, potjes en herbruikbare tassen mee te brengen, om hun koopwaar op een duurzame manier mee te nemen. De actie loopt van 14 tot 18 uur. En Gent zou Gent niet zijn mocht daar geen feestje aan gebreid worden. Vanaf 16 uur is er 'plage plastique' aan de Zuid met optredens van Sioen & Beraadslagen en De Propere Fanfare. De supermarkten waar aan 'plastic attack' wordt gedaan zijn Match in Zuid Shoppingcenter, Colruyt Drongensesteenweg, Colruyt Wondelgem, SPAR Kortrijkse-poortstraat, Albert Heijn Korenmarkt, Albert Heijn Ghelamco, Carrefour hypermarkt Oostakker, Carrefour Market Antwerpsesteenweg Sint-Amandsberg, Carrefour Groene Vallei, Delhaize Gent Ster, Delhaize Ledeberg, Aldi Blaisantvest, Aldi Rooigemlaan, Lidl Fratersplein en Lidl Einde Were. Alle info op het Facebookevenement Plastic Attack 9000. (VDS)