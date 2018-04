Hotelschool haalt alles uit de keukenkast LEERLINGEN VERBLUFFEN JURY MNM-WEDSTRIJD 'STRAFSTE SCHOOL' YANNICK DE SPIEGELEIR

25 april 2018

02u28 3 Gent De titel van Strafste School van Vlaanderen blijft mogelijk een jaartje langer in Gent. De leerlingen en leerkrachten van de Hotelschool in de Lange Violettestraat bliezen de MNM-jury gisteren omver met een indrukwekkend culinair parcours door de schoolgebouwen.

De vierkoppige MNM-jury arriveerde gisteren bijna een uur later dan gepland, maar dat kon de pret niet bederven. Al bij hun aankomst aan de schoolpoort in de Lange Violettestraat wachtte een warm ontvangstcomité hen op met tientallen scholieren gehuld in een kokstenue. Praktijkleerkrachten Peter, Jef en Jurgen ontlokten hun leerlingen enkele mexican waves.





"Sorry dat we veel te laat zijn. Het is allemaal de schuld van de ring rond Antwerpen", aldus MNM-presentator Tom De Cock, die het gezelschap kreeg van 'Patser'-actrice Nora Gharib, Sporza-nieuwsanker Aster Nzeyimana en Rania el Mard, voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel. De 386 leerlingen van de hotelschool lieten het niet aan hun hart komen. Het kwartet had nog maar één stap in de school gezet, wanneer één van de hotelschoolleerlingen onder muzikale begeleiding tevoorschijn kwam uit een reuzetaart.





Amper enkele minuten later zette het gezelschap al koers richting het chocoladeatelier. Daar mochten ze vakkundig hun handafdruk neerpoten in de zoete lekkernij. De volgende etappe bracht Nzeyimana en co naar het wijnauditorium van de hotelschool. Leerkracht Tim Dhondt wijdde hen in de kunst van het sabreren: het ontkurken van een champagnefles door middel van een mes. "De kurk haalt snelheden van 45 kilometer per uur", waarschuwde Dhondt.





Nog was het arsenaal aan culinaire hoogstandjes niet uitgeput. In de ontvangstzaal van de hotelschool ging de jury in gesprek met topkok Michaël Vrijmoed en in het restaurant mocht Nora Gharib aan de slag met een enorme staafmixer om de erwtensoep te bereiden voor de bezoekers. Het slot van het parcours leidde de jury naar de vernieuwde loungebar van de hotelschool waar ze een 'MNM-cocktail' bereidden in de kleuren van de VRT-radiozender. Op het podium aangekomen, drukte De Cock zijn bewondering uit voor de prestatie van de hotelschool. "Met al dat lekkers dat jullie ons hier presenteren, verbaast het mij wel dat jullie niet allemaal 250 kilogram wegen", grapte hij. De MNM-jury werd uitgewuifd met het schoollied 'D'Otelschol Gent' op de tonen van de Gentse oerklassieker 't Vliegerke van Walter De Buck. Eind volgende week weten ze bij de Hotelschool of ze in de voetsporen mogen treden van de buren van Sint-Bavo, die vorig jaar bekroond werden tot 'Strafste School'.