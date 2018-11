Hoteldief opgepakt bij ontbijt nadat hij jacuzzi, sportruimte en douches gebruikt heeft Jeffrey Dujardin

12 november 2018

17u26 0 Gent In het NH Hotel Gent Belfort, in de Hoogpoort, werd vrijdagochtend een persoon betrapt nadat hij al in de jacuzzi en sportruimte geweest was. Na verder onderzoek bleek de man enkele zaken uit het hotel gestolen te hebben. Hij had ook een handtas gestolen de avond ervoor.

De man bleek geen klant van het hotel , maar had wel gebruik gemaakt van de sportruimte, jacuzzi en douches. Toen hij ’s ochtends ook een ontbijt wou nuttigen, ontstonden er moeilijkheden met het personeel. De man was agressief en kon tegengehouden worden tot de komst van de politie.

Er werd in het hotel een rugzak aangetroffen die van de verdachte bleek te zijn. Daarin zaten zaken die afkomstig waren van het hotel (onder andere een kabel, schorten, en schoonmaak- en werkhandschoenen) en twee kredietkaarten afkomstig van een diefstal van een handtas in een café in Gent donderdagavond. De handtas werd door het slachtoffer op straat teruggevonden. Haar gsm en portefeuille ontbreken nog.

De verdachte, een 26-jarige man uit Tunesië, werd onmiddellijk gedagvaard voor de rechtbank in Gent op 13 december 2018.