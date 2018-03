Hotel Harmony: "Boete blijft domper op verblijf" 27 maart 2018

03u23 0

"Eén foutje en onze gasten hebben prijs", zegt Guido De Smet van Hotel Harmony aan de Kraanlei. Hij vroeg zich af hoe hij buitenlandse gasten vlot naar zijn hotel zou loodsen zonder een knip-boete.





"Heel wat van onze gasten hebben een boete in de bus gekregen", zegt Guido De Smet. "In het begin duurde dat soms maanden vooraleer dat geregeld kon worden met het mobiliteitsbedrijf en dat veroorzaakte vervelende situaties. Mensen belden ons boos op, we konden niet meteen een antwoord geven... het was een domper op hun bezoek aan Gent. Intussen gaat het vlotter. Na een paar dagen kan die boete al ongedaan gemaakt worden. We proberen meteen bij de reservatie al de juiste route door te geven. Eerst deden we dat als bijlage, maar die werd meer niet dan wel gelezen. Nu krijgen onze gasten de correcte route in hun bevestigingsmail. Maar dan nog blijft men er door rijden. Heel duidelijk zijn die knips toch niet aangegeven." (EDG)