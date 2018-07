Hotel Ekkergem vangt verloren Mexicaan op 20 juli 2018

Een twintigjarige Mexicaan kon zich met de beste wil van de wereld niet meer herinneren welk hotel hij had geboekt voor zijn trip naar de Gentse Feesten. Hij wendde zich dan maar tot de plaatselijke politie. "We hebben enkele Gentse hotels gebeld, maar niet direct gevonden waar de man naartoe moest", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "We hebben hem dan maar te slapen gelegd in 'Hotel Ekkergem'. Hij meldt ook dat daar geen gewoonte van zal worden gemaakt. (VDS)