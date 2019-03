Hoorzitting brengt weinig duidelijkheid over toekomst Sint-Annakerk Actiegroep SOS Sint-Anna vraagt half jaar ‘adempauze’ voor onderhandelingen Yannick De Spiegeleir

11 maart 2019

20u17 1 Gent Op de commissie Cultuur kregen de actiegroep SOS Sint-Anna en Delhaize de gelegenheid om hun zegje te doen over de toekomst van de Sint-Annakerk. De tussenkomst van de supermarktketen bracht geen klaarheid over de toekomst van het monument. De actiegroep vroeg nadrukkelijk om de onderhandelingen zes maanden ‘on hold’ te zetten en betrokken te worden in de gesprekken.

Het was een bijzonder precedent dat zich deze avond afspeelde in het stadhuis van Gent. Voor het eerst in de geschiedenis kreeg een burgergroep de gelegenheid om haar standpunt te vertolken op een gemeenteraadscommissie. De hoorzitting kwam er na een voorstel van de gemeenteraadsfractie van oppositiepartij N-VA.

Annalivia Bekaert en Beatrice Truyen namen de honneurs waar namens SOS Sint-Anna. Ze hielden een vurig pleidooi en drukten hun liefde uit voor het monumentale gebouw. “Stel u even voor een Gent zonder Bourgoyen, zonder Patershof of zonder Gravensteen. Deze sites werden gevrijwaard dankzij gedreven burgers. Ook de Sint-Annakerk is een unieke architecturale parel en herbergt onder meer de Rolls Royce onder de orgels. Jullie willen toch niet de geschiedenisboeken in gaan als politici die een historische vergissing maken”, richtten ze zich tot het stadsbestuur dat tot nader order nog altijd eigenaar is van het religieus monument. “Stop in het algemeen belang van alle Gentenaars dit gedrocht van een immoproject en doe de slagzin van Gent alle eer aan: ‘Écht houden van Gent, is Gent houden’. De actiegroep kwam ook met enkele concrete voorstellen: laseen pauze van minstens zes maanden in voor de onderhandelingen, betrek onze actiegroep als volwaardig gesprekspartner in dit dossier, in afwachting van een beslissing moet gegarandeerd worden dat alle goederen in de kerk behouden blijven en tot slot: de Sint-Annasite moet van de Gentenaar blijven, maak er een stilteruimte van waar alle geloofsgemeenschappen kunnen samenkomen.” Hun betoog oogstte een daverend applaus op de publieksbanken.

Namens Delhaize nam woordvoer Roel Dekelver het woord. Hij drukte zijn appreciatie uit voor de hoorzitting: “We zijn zeer vereerd dat we hier mogen zijn. Dit getuigt van veel moed en transparantie.” Wie echter had gehoopt meer duidelijkheid te krijgen over de plannen van Delhaize kwam van een kale reis terug. “We hebben het grootste respect voor religieuze en esthetische aspecten van het gebouw. We beseffen heel goed wat de emotionele waard is voor Gent en voor de buren”, benadrukt Dekelver. “Er is een procedure die loopt, we willen ons daar niet achter verbergen. We hadden evengoed onze kat kunnen sturen, maar we moeten de procedure respecteren. We hadden de plannen hier graag getoond, maar dat gaat niet. Wel kunnen we nu al garanderen dat de geschiedenis en de pracht van dit gebouw voor de komende honderd jaar zal gegarandeerd worden. Dit project zal Gent tot ver buiten de landsgrenzen op de kaart zetten.” Verder betreurt de supermarktketen dat ze in het oog van een mediastorm is terecht gekomen. “Imagoschade is niet te becijferen, maar het is niet leuk om aangevallen te worden op een project waar wij enkel goede intenties mee hebben.”

Ook het bisdom Gent kreeg het woord bij monde van Vicaris-generaal Joris De Jonghe. “Er zijn vijf voorstellen ingediend. De bisschop heeft ze alle vijf aanvaard, waarvan er drie zijn nadrukkelijke voorkeur genoten, maar hij ziet de andere twee niet als kwetsende of onwaardige bestemmingen. Puur juridisch heeft de bisschop groenlicht gegeven voor een herbestemming. Het is niet zo dat hij zijn zegen gegeven heeft, de bisschop heeft gezegd: voor mij zijn deze vijf voorstellen toelaatbaar.”

Na de tussenkomsten van de betrokken actoren kregen de commissieraadsleden nog de kans om vragen te stellen. Verschillenden onder hen polsten naar de inhoud van het project, maar Dekelver hield voet bij stuk. “Over de inhoud van de plannen kan ik niks zeggen.”

Na afloop van de hoorzitting toonde de actiegroep SOS Sint-Anna zich voorzichtig positief. “We hopen in de toekomst verder in dialoog te kunnen gaan met de stad om er een geschikte herbestemming voor te vinden.”