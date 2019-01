Hoofddoeken blijven toegelaten aan Gentse balies Erik De Troyer

29 januari 2019

22u52 0

Het baliepersoneel van de stad Gent mag nog steeds religieuze of levensbeschouwelijke symbolen dragen. Hoofddoeken blijven dus toegelaten. Vlaams Belang trachtte een verbod door te duwen door een oud voorstel van Open VLD opnieuw voor te leggen. In 2007 stelde Sami Souguir (Open VLD) namelijk voor om hoofddoeken en andere religieuze symbolen te verbieden voor stadspersoneel aan de balies. Dat werd toen ook aanvaard maar later teruggedraaid. Uiteindelijk stemden alle partijen behalve Vlaams Belang en N-VA het voorstel weg.

Met Hafsa El-Bazioui (Groen) heeft Gent een eerste gemeenteraadslid met een hoofddoek. Zij noemde het manoeuvre van Vlaams Belang een louter ideologische discussie. “Er zijn belangrijkere en echte problemen die aangepakt moeten worden”, zegt ze.

Het hoofddoekendebat zette de gemeenteraad op scherp. De politie was aanwezig omdat er rechts protest was aangekondigd maar niemand daagde op.