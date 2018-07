Hoofddoek-solo slim zet kartel onder druk SCHEPEN DECRUYNAERE TERUGGEFLOTEN, HOOFDDOEKVERBOD BLIJFT SABINE VAN DAMME

03 juli 2018

03u02 0 Gent Toen bleek dat onderwijsschepen Elke Decruynaere op haar eentje had beslist dat de stedelijke secundaire scholen vanaf 1 september hoofddoeken moesten toelaten, was het stadhuis te klein. Er was geen politiek akkoord, zelfs kartelpartner sp.a wist van niks. Decruynaere werd teruggefloten, het kartel wankelde zelfs even.

Het reglement van de stadsscholen moet niet langs de gemeenteraad, maar wel langs het schepencollege. De kwestie 'hoofddoeken' heeft in dat college zelfs nooit op tafel gelegen. Toch stuurde onderwijsschepen Elke Decruynaere een mail naar de stedelijke secundaire scholen met de vraag hun reglement rond hoofddoeken tegen 1 september aan te passen. Iets wat bij coalitiepartner Open Vld diep in het verkeerde keelgat schoot.





Sofie Bracke reageerde scherp. "Dit debat vergt meer sereniteit dan een platte verkiezingsstunt", stelde ze. "De rechtspraak waarnaar Decruynaere verwijst is niet eens definitief, het Gemeenschapsonderwijs heeft beroep aangetekend tegen de beslissing dat scholen hoofddoeken moeten toelaten. Bovendien is in Gent een werkgroep met specialisten opgericht specifiek rond de hoofddoekmaterie. Die mensen wordt gewoon een neus gezet. Zo ga je niet met elkaar om."





Crisisoverleg

Waarna een crisisoverleg volgde, want ook kartelpartner sp.a was razend. Omdat ze prat gaan op neutraal onderwijs, maar ook omdat Decruynaere met haar actie ervoor gezorgd heeft dat het accent voor de verkiezingen verlegd wordt naar hoofddoeken, een debat dat recht in de kaarten speelt van N-VA en Vlaams Belang. Met nog één gemeenteraad voor de verkiezingen valt al te voorspellen welk debat gevoerd zal worden. Het kartel sp.a-Groen vertoonde gisteren diepe barsten, maar breken deed het niet. Wel werd de beslissing teruggedraaid. Het hoofddoekenverbod blijft gehandhaafd, de schoolreglementen zullen wel onderbouwd worden met argumenten.





Klok terugdraaien

Bij N-VA en Vlaams Belang reageerden ze inderdaad verbolgen op de actie van Decruynaere. "Dat is de klok terugdraaien. Moslimmeisjes moeten de zekerheid hebben dat ze op school niet met religieuze druk geconfronteerd worden", vindt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Johan Deckmyn (VB) stelde dat het stadsbestuur met deze uitspraken hengelde naar de stemmen van de moslims, uit schrik voor de nieuwe partijen Be One en MRP (Multiculturele Recht Partij).





Alleen Mieke Van Hecke (CD&V) juichte het plan van Decruynaere toe.





"Wij staan op onze vrijheid, respecteer dan ook de vrijheid van een ander. Gun die meisjes en hun ouders de vrijheid om zelf te beslissen of ze al dan niet een hoofddoek dragen. De school moet zoiets toelaten, maar moet het ook kunnen verbieden als er een reden voor is. Die reden kan druk zijn, pesterijen, of veiligheid. Maar leg dat dan uit aan die meisjes en hun ouders. Dat is een heel andere manier van werken dan een algemeen verbod. De hoofddoek toelaten op school is volgens mij de enige correcte manier van handelen. Het is wat ik al 10 jaar zeg, het is ook wat onderwijsminister Crevits recent zei. Ik treed haar daar dus in bij."