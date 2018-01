Honderdtal treinreizigers geëvacueerd 02u44 0 Foto DJG De brandweer haalt ter hoogte van de Vlaamsekaai de reizigers van de trein.

Aan de Vlaamsekaai in Gent ter hoogte van frituur 'Liliane' is gisterenavond een persoon aangereden door een trein. De hulpdiensten waaronder het MUG-team van het AZ Sint-Lucas kwamen massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De reizigers werden geëvacueerd van de trein met behulp van de Gentse brandweer. De aanrijding veroorzaakte zware hinder op de sporen." De aanrijding vond plaats rond 20 uur, voor het station van Gent-Dampoort. Het gaat over een L-trein richting Oostende waarbij een honderdtal reizigers geëvacueerd werden door de brandweer. Door het ongeval was het treinverkeer onderbroken tussen Gent-Dampoort en Gent Sint-Pieters. Het traject Gent-Dampoort en Eeklo was eveneens onderbroken. Er werden pendelbussen ingelegd", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden. (DJG)