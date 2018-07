Honderd zwemmers samen met Roos het water in 09 juli 2018

Aan Portus Ganda in Gent werd gisteren voor de 14de maal de Big Jump georganiseerd door het Gents Milieufront, Natuurpunt Gent, Yaku en GoodPlanet Belgium. "Door in het water te springen, vragen we aandacht voor waterlopen die bruisen van het leven, waarin we zonder gevaar een verfrissende duik kunnen nemen", zegt Jo Van Cauwenberge van GoodPlanet. "De geschiedenis van de Europese Big Jump begon in Gent in 1998." StuBru-presentatrice Roos Van Acker zette opnieuw haar schouders onder het evenement en dook samen met zo'n honderd anderen het water in. "Omdat proper water belangrijk is", vertelde ze na een verkwikkende plons. (DVL)