Honderd fietsers zonder licht betrapt bij controles in november Jeffrey Dujardin

10 december 2018

16u53 0 Gent In november organiseerde de politie Gent 36 verkeerscontroles, waarvan twee fietscontroleacties. Honderd fietsers waren niet in orde met hun verlichting.

In november werden twee fietscontroles georganiseerd door de Gentse politie. Er wordt gekeken naar de fietsverlichting, respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen. Tijdens deze acties kregen 100 fietsers een bekeuring omdat ze niet in orde waren met hun verlichting. Daarnaast werden nog veertien andere fietsinbreuken vastgesteld en beboet.

De Gentse politie organiseerde ook één bromfietscontrole. Er werden zes verkeersovertredingen vastgesteld bij particuliere bromfietsers en veertien overtredingen bij bromfietskoeriers. Daarnaast werden vijftien overtredingen vastgesteld bij andere bestuurders.