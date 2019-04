Hond Juna ontsnapt en neemt al tweede keer deze maand de bus Erik De Troyer

02 april 2019

20u28 0 Gent Waarom te voet gaan als je het openbaar vervoer kan nemen moet hond Juna gedacht hebben. Toen het 9-jarige beestje dinsdagmiddag in Gent ontsnapte, stapte het simpelweg een bus van De Lijn op voor een ritje. De buschauffeur zorgde er voor dat het dier weer bij zijn baasje terecht kwam. “Het is al de tweede bus die Juna neemt in een maand tijd, ze heeft al een reputatie als ontsnappingskoningin”, zegt haar baasje.

“Ik was maar een half uurtje weg, maar toen ik thuis kwam zag ik de voordeur op een kier staan en wist ik hoe laat het was. Juna was weer weg”, lacht baasje Ine Van Belle. “Toen ik via Facebook een oproep deed, kreeg ik foto’s van mijn hondje dat op een bus van De Lijn zat. Bleek dat ze op de bus was gesprongen iets verderop en meegereden was tot aan de eindhalte, drie haltes verderop. De chauffeur van De Lijn verwittigde de politie en postte een oproep via Facebook en zo kwam Juna snel weer bij mij terecht.”

“Een maand geleden gebeurde het ook al eens. Toen sprong Juna op een bus voor mensen met een beperking. Ik heb haar toen opgehaald op de Blaarmeersen”, lacht Ine. “Juna is een Stafford, maar is een schat van een hond. Ze is supersociaal en zou niemand kwaad doen. We maken er wel heel wat mee mee. Zo is ze al eens mee op ronde gegaan met onze postbode. Ook toen mocht ik haar gaan ophalen bij de politie. Gelukkig kent de buurt Juna al goed door haar vele ontsnappingspogingen.”