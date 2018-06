Hond bijt buur tijdens vechtpartij: baasje riskeert cel 21 juni 2018

02u45 0

Geen 'man bijt hond' gisteren in de Gentse rechtbank, wel 'hond bijt buur'. Voor de zetel van rechter Bruno Stockman stonden twee mannen die in hetzelfde appartement wonen in de Kikvorsstraat. Onder meer omdat de hond van de beklaagde het slachtoffer gebeten had tijdens een vechtpartij tijdens de twee.





Volgens het parket en de advocaat van de gebeten man is dat voldoende om het baasje te straffen. "Onvoorzichtigheid", vinden zij. "Hij is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond."





Dat vinden ze des te meer omdat de hond beet tijdens een ruzie in de lift, waarbij de beklaagde ook de duim uit de kom trok van zijn buurman. Daardoor zou de hond ook aangevallen hebben. Het slachtoffer was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt na het incident. Zijn buurman riskeert een celstraf van twee jaar. (OSG)