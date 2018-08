Homokoppel aangevallen met ijzeren staaf JARIG SLACHTOFFER BREEKT RUGGENWERVELS, ZIJN MAN LOOPT KNEUZINGEN OP JURGEN EECKHOUT

07 augustus 2018

02u37 0 Gent Een homokoppel uit Gent is gisterennamiddag in de Scandinaviëstraat met een ijzeren staaf aangevallen door hun bovenburen. Alzheimerpatiënt Thomas Freeman (59) brak op zijn verjaardag twee ruggenwervels op, zijn man Mauro Padovanni (46) liep een hoofdwonde en kneuzingen op.

Je verjaardag zou normaal een leuke dag moeten zijn, maar voor Thomas en Mauro draaide dat gisteren uit op een nachtmerrie. "We wilden net vertrekken naar onze beste vrienden om Thomas zijn verjaardag leuk af te sluiten", vertelt Mauro van op zijn ziekbed. "Omdat mijn man lijdt aan Alzheimer, heeft hij een parkeerplaats aan de zijkant van het flatgebouw. Maar op het feestje zouden we niet geraken." Volgens de politie ontstond er op de parking een dispuut tussen een vrouw, de bovenbuur van het koppel, en Thomas. "Ze zocht actief de confrontatie met hem op en spuwde naar hem", zegt politiewoordvoerder Dirk De Zutter. "Daarna kreeg hij een vijftal slagen in zijn aangezicht." Mauro zag hoe zijn man enkele rake klappen kreeg en stapte uit. "Ter bescherming had hij een ijzeren staaf, vermoedelijk een fietsslot uit de wagen gehaald. Maar de partner van de vrouw kon het bemachtigen. Daarna heeft hij hen verrot geslagen."





Thomas en Mauro werden vreselijk toegetakeld. "Ik wilde mijn man beschermen, want door zijn ziekte kan hij zich niet verdedigen. Maar ik kreeg al snel een harde klap op mijn hoofd en verloor het bewustzijn. Ik hoorde Thomas schreeuwen om hulp, maar ik geraakte niet tot bij hem. Het is vreselijk als je de man van wie je houdt niet kunt helpen." De daders liepen volgens het koppel al giechelend weg. "Alsof ze trots waren wat ze ons hebben aangedaan." Beide slachtoffers werden met spoed naar het AZ Sint-Lucas overgebracht. Daar stelden de dokters twee gebroken ruggenwervels vast. Hij zal nog een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven.





Klacht tegen bovenburen

Mauro mocht het ziekenhuis verlaten. "Ze hebben mijn hoofd moeten naaien. Ik heb gelukkig niets gebroken, maar heb heel veel kneuzingen. We hebben allebei verschrikkelijk veel pijn. Maar vooral mentaal zijn we gebroken. Dat koppel maakt ons al zo lang het leven zuur. Elke dag schelden ze ons uit en zeggen ze gemene dingen. Twee maanden geleden kreeg ik al eens een rake klap in mijn aangezicht waardoor ik enkele dagen niet kon werken. Daarna gooiden ze een baksteen van op hun terras op onze terras, terwijl wij er rustig zaten. En als ze niet bezig zijn met schelden of kloppen, dan gooien ze hun afval op ons balkon of hangen ze hun tapijt zo diep over hun balustrade dat wij niet meer naar buiten kunnen kijken."





Thomas en Mauro dienen vandaag een klacht in bij de politie. Ze hopen dat hun twee belagers zo snel mogelijk opgepakt kunnen worden. "Ik woon nu drie jaar in Gent en neem sindsdien antidepressiva. De politie moet iets doen, anders wordt het nog onze dood." De twee daders konden ontkomen. De politie, die bevestigt dat het effectief om gay bashing gaat, kon het duo al identificeren. "Ze worden opgespoord."