Homans vernietigt ontslag SoGent-directeur NIET GEHOORDE DIDIER NACHTERGAELE BLIJKT KLOKKENLUIDER TE ZIJN SABINE VAN DAMME

16 april 2018

02u38 1 Gent Minister Homans heeft de besluiten die eind december leidden tot het ontslag van Didier Nachtergaele, algemeen directeur bij SoGent, nietig verklaard. Er werd niet voldaan aan de 'hoorplicht', en Nachtergaele heeft geen kans gekregen zich te verdedigen. Dat deed hij in december wel in een lijvig rapport aan de Raad van Bestuur van SoGent. Daaruit blijkt dat hij een klokkenluider is.

Begin mei 2017 bracht Didier Nachtergaele de stad ervan op de hoogte dat er onregelmatigheden gebeurden bij de aanbesteding van 3 projecten. Het ging om het schoolgebouw aan de Oude Dokken, het S-Gebouw aan het station, en de Wasserij in Sint-Amandsberg. Nachtergaele, toen al 18 jaar lang onbesproken directeur van SoGent, beschuldigde de directeur projecten Peter Lacoure ervan projecten te hebben toegewezen aan anderen dan diegenen die ze op basis van de voorgeschreven spelregels hadden moeten krijgen. Nachtergaele liet de info onderzoeken door Patrick Devers, de advocaat die de meeste zaken van de stad afhandelt. Die opperde dat de zaak beter werd doorgespeeld naar het parket. Maar bevoegd schepen Sven Taeldeman (sp.a) liet een andere advocaat de kwestie bekijken, en concludeerde daaruit dat er geen strafbare feiten waren gepleegd. Resultaat: beide directeurs werden ontslagen. Bij Nachtergaele gebeurde dat op 18 december, na een mail van Sven Taeldeman op 17 december. De Raad van Bestuur keurde de beslissing goed op 20 december.





Nachtergaele diende begin januari klacht in tegen zijn ontslag, en krijgt nu gelijk van Vlaams minister Liesbeth Homans. In een uitgebreide nota staat dat de besluiten van SoGent die leidden tot het ontslag nietig wordt verklaard, omdat niet voldaan is aan de wettelijk voorgeschreven hoorplicht.





'Verziekte sfeer'

Dat betekent volgens bevoegd schepen Taeldeman niet dat Nachtergaele nu zijn functie terug heeft. "Wij bekijken met onze advocaat wat hiervan de consequentie is, en welke stappen we hierna zullen nemen", zegt Taeldeman, die verder geen commentaar kwijt wil.





De reden voor het ontslag van Nachtergaele luidde dat de sfeer tussen hem en de directeur projecten, Peter Lacoure dus, verziekt was en afstraalde op het personeel. Maar uit een lijvig rapport dat Nachtergaele in december aan alle leden van de Raad van Bestuur van SoGent bezorgde, blijkt dat hij de functie van klokkenluider op zich heeft genomen, eerder dan 'de sfeer te verzieken'. Uit het rapport blijkt ook dat Peter Lacoure beschuldigingen richting Nachtergaele heeft geuit en nadien weer ingetrokken. Welke dat waren, is niet bekend.





Didier Nachtergaele geeft geen commentaar, zijn advocaat Maarten Simon wel. "Wij hebben uitdrukkelijk gevraagd om gehoord te worden in het kader van dit ontslag, maar dat is pertinent geweigerd. Er is ook geprobeerd mijn cliënt in de rol van sjoemelaar te duwen, terwijl hij klokkenluider is. Onze eerste betrachting was de nietigverklaring van het ontslag, wat de praktische gevolgen daarvan zijn valt af te wachten."