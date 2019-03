Holy Guacamoly opent tweede vestiging, en viert dat met gratis burrito’s voor iedereen! Sabine Van Damme

28 maart 2019

10u05 0 Gent De ‘Holy Guacamoly’ aan het Sint-Pietersstation heeft zoveel succes, dat de zaakvoerders volgende week een tweede vestiging openen. Die komt in de Vlaanderenstraat, en start met 2 uur lang gratis burrito’s op woensdag 3 april.

De eerste Holy Guacamoly opende in augustus 2017 in de Koningin Elisabethlaan. Het concept van op maat gemaakte burrito’s is duidelijk een schot in de roos, al speelt uiteraard ook de kwaliteit mee. “We werken enkel met verse ingrediënten”, zegt zaakvoerder Gunther De Neve. “We maken gezonde gerechten met een duidelijke Mexicaanse invloed. We willen aantonen dat fastfood niet ongezond hoeft te zijn.”

Nog geen twee jaar na de start opent nu dus een tweede zaak, in de Vlaanderenstraat. En de opening op woensdag 3 april wordt gevierd met twee uur lang – van 12 tot 14 uur – gratis burrito’s in de nieuwe shop. “We willen onze vreugde over de nieuwe burritoshop delen met heel Gent”, verklaart De Neve. Allen daarheen dus!