Holy Food Market: stil om middernacht, dicht om 1 uur UITBATER ZOEKT CHEF NU DISCOTHEEK NIET MEER MAG SABINE VAN DAMME

12 juni 2018

02u35 0 Gent Na klachten van buren moet het in de Holy Food Market om middernacht stil zijn, om 1 uur moet de zaak dicht. Een streep door de rekening van Ladislas Leys, die er feestjes organiseerde. "Ik zoek nu een jonge chef voor de bovenverdieping."

De Holy Food Market op de Ottogracht en de algemeen aanvaarde regels, het blijft een moeilijk combinatie. Ook al heeft uitbater Ladislas Leys nooit een (verplichte) geluidsstudie laten uitvoeren, toch maakte hij van zijn bovenverdieping een discotheek. Met succes. Oorspronkelijk gaf dat ook geen problemen, maar sinds de nieuwe appartementen in de Bibliotheekstraat bewoond zijn, klagen de nieuwe achterburen over nachtlawaai.





Bassen

"De stad heeft nu een maatregel opgelegd waardoor ik na middernacht geen versterkte muziek meer mag spelen, en om 1 uur moet het hier sluiten", zegt Leys. "Eigenlijk begrijp ik dat wel. Het is een oud gebouw. We hebben wel overal dubbel glas, maar de bassen blijven hoorbaar bij de buren. Het is hier niet akoestisch geïsoleerd. Ik wil niet voor overlast zorgen, dus ga ik de maatregel niet aanvechten. Ik begrijp dat er rust voor de buren moet zijn. Alleen moet ik nu wel op zoek naar een nieuwe functie voor de bovenverdieping. Er moet uiteraard wel geld binnenkomen, want de huur moet betaald worden."





Volgens Leys had de eigenaar van het gebouw altijd al de bedoeling om op de bovenverdieping een restaurant te beginnen. "Dat plan ga ik nu oppikken", zegt hij. "Ik ga op zoek naar een sterrenchef of jong talent, iemand die een zaak wil beginnen, maar geen leuke locatie vond. Dat heb je hier dus wel. Het zicht op de kapel is prachtig, de bovenverdieping staat ook perfect in orde. Ik zoek dus een leuk food concept voor 's avonds, dat tegen middernacht gedaan is."





Toch laat Leys het feesten niet volledig los. "Volgens de wet kan ik twaalf keer per jaar of twee keer per maand een uitzondering vragen, en toch versterkte muziek spelen 's nachts", zegt hij. "Maar ik wil aan mijn buren en de stad voorstellen om dat te groeperen. Ik zou graag énkel tijdens de Gentse Feesten en op ouderjaarsavond nog een party organiseren. Nu zou ik tijdens de Gentse Feesten maar 2 dagen open mogen zijn. Maar dat is op zich absurd, omdat hier dan overal lawaai is, 10 dagen lang. We zitten hier dan ook vlakbij de Vlasmarkt. Als de buurt mij toelaat om 10 dagen de Gentse Feesten mee te doen en oudejaarsavond, dan is het de rest van het jaar stil." Leys organiseert al vier jaar lang Gentse Feesten in zijn Baudelokapel, al van voor de Holy Food Market open was. Dat gebeurde onder meer samen met Tim Joiris.