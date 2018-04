Holy Food Market ontruimd na brand FRITEUSE VAN PORTUGEES RESTAURANT RAAKT OVERVERHIT JURGEN EECKHOUT

21 april 2018

03u02 0 Gent De bekende Holy Food Market aan het Beverhoutplein in Gent is gisterenmiddag ontruimd na een brand bij de Taberna Lisboa. Gewonden vielen er niet. Na een goeie drie uur kon de populaire eetmarkt weer de deuren openen.

Rond 12.45 uur stond de omgeving van het Beverhoutplein in rep en roer. De brandweer kwam massaal ter plaatse en de politie zette de straat in beide richtingen volledig af. De oorzaak was te vinden bij een friteuse die in lichterlaaie stond in de keuken van het Portugese restaurant Taberna Lisboa in de Holy Food Market. "De friteuse werd volgens de kok steeds warmer, waardoor de olie oververhit raakte en in brand vloog", leggen enkele collega-standhouders uit. "We probeerden met een blusdeken en dweilen te blussen, maar we kregen de vlammen niet onder controle (dit is nochtans de juiste manier om een brandende friteuse te blussen, red.). Integendeel zelfs, ze werden verder aangewakkerd."





De vlammen raakten door het personeel van de Holy Food Market niet geblust door de dampkap die volop aan het draaien was. "De kok was zodanig onder de indruk, dat hij hem niet had afgezet", gaat manager Ladislas Leys verder. "Door de afzuiging werden de vlammen aangewakkerd. We hebben daarna geprobeerd om met een spuit het vuur te blussen." Uiteindelijk moest de brandweer ter plaatse komen. Zij hadden de beginnende brand snel onder controle.





20 klanten in kerkgebouw

Op het moment van de brand waren er nog maar een twintigtal klanten in het oude kerkgebouw aanwezig. "Wij hadden net onze pizza besteld, maar hebben hem uiteindelijk nooit op ons bord gekregen", zeggen drie vriendinnen die voor het eerst de eetmarkt bezochten. "In het begin hadden de klanten niet meteen door dat er iets aan de hand was. Uiteindelijk vroeg het personeel ons om zo snel mogelijk naar buiten te gaan. Dat ging heel vlot."





Buiten de friteuse, die naar buiten werd gedragen door de brandweer om daar verder af te koelen, bleef de brandschade heel beperkt. De rook verspreidde zich in het gebouw, maar dankzij sterke blazers was die binnen de twee uur al volledig weggetrokken. Een afzuiginstallatie aan het plafond bracht geen soelaas, want die ontbreekt. "Monumentenzorg laat dat jammer genoeg niet toe", aldus Leys. "Gelukkig viel de brand heel goed mee. Grotere proporties zou die toch niet kunnen aannemen omdat er in iedere keuken 'sprinklers' hangen die het vuur zouden doven. We waren met alles perfect in orde. Onze kok kreeg wel een beetje rook binnen, maar hij is gelukkig ongedeerd gebleven."





Na de goedkeuring door het FAVV kon de eetmarkt in de loop van de namiddag weer opengaan. De service draaide dan ook weer op volle toeren.