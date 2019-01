Holy Food Market mag vanavond weer open “Gratis hapjes voor iedereen!” Sabine Van Damme

18 januari 2019

13u46 0 Gent Bijna een week nadat de Holy Food Market aan de Ottogracht werd gesloten, mogen de deuren vanavond weer open. De definitieve brandveilige deur waarrond het dispuut draaide is er nog steeds niet, maar er werd wel een compromis gevonden. “Met dank aan de burgemeester”, aldus een dolgelukkig Leys, maar dat klopt niet helemaal.

Leys was naar de kortgedingrechter gestapt tegen de sluiting van zijn Holy Food Market. Een uitspraak is er nog niet, maar daar hoeft Leys ook niet meer op te wachten. Hij kreeg toestemming om vanavond te heropenen. “Met dank aan onze jonge burgemeester, die niet wilde dat een jonge ondernemer in Gent gedwarsboomd werd”, zegt Leys. “Hij stuurde de brandweer terug, en de naar buiten draaiende nooddeur die ik plaatste werd veilig bevonden. Die is ok tot volgende week de definitieve deur eindelijk geplaatst kan worden.”

Op het kabinet van de burgemeester wordt die versie genuanceerd. “De brandweer heeft vanmiddag een hercontrole uitgevoerd, omdat er een nieuwe - tijdelijke - buitendeur is geplaatst aan de Holy Food Market”, klinkt het. “De brandweer heeft die deur als brandveilig beoordeeld, en op basis van dat positief advies heeft de burgemeester dan beslist dat er opnieuw een brandveiligheidsattest mag worden afgeleverd.”

Hoe dan ook, de Holy Food Market mag weer open. En om de grote heropening te vieren en zich te excuseren voor het ongemak, serveert Leys vanavond gratis hapjes voor iedereen. Om 18 uur zwaait de nieuwe nooddeur open.