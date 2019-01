Holy Food Market is weer open: “Dit had veel sneller opgelost kunnen zijn” Zaakvoerder had nooddeur gewoon liggen

Sabine Van Damme

18 januari 2019

13u46 0 Gent Net geen week nadat de Holy Food Market op burgemeestersbevel werd gesloten na een negatief advies van de brandweer, is de culinaire kapel weer open. Niet met de vereiste branddeur - die heeft nog maar eens vertraging - wel met een tijdelijke nooddeur. “Die had ik al liggen, dit kon dus veel sneller zijn opgelost", zegt uitbater Ladislas Leys.

Vorige zaterdagochtend werd het brandveiligheidsattest van de Holy Food Market in de oude Baudelokapel aan de Ottogracht ingetrokken. Gevolg: de zaak moest dicht. Een ramp voor Ladislas Leys die op dinsdag een groot bedrijfsfeest had gepland, voor 1.500 mensen. Leys stapte naar de kortgedingrechter tegen de sluiting, maar de uitspraak liet op zich wachten. En intussen is de zaak zonder voorwerp geworden, want de Holy Food Market is weer open.

Het hele dispuut draaide om de buitendeur van de Holy Food Market. De deuren daarvan draaiden naar binnen open, en dat is onveilig. Op het moment dat er iets zou gebeuren en een massa mensen naar buiten zou willen vluchten, is het noodzakelijk dat de deuren naar buiten open draaien. Leys wist sinds mei dat de deur vervangen moest worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. “Omdat ik pas eind september wist wat kon en mocht volgens monumentenzorg en stedenbouw, kon ik dan pas de deur bestellen. En die is nog steeds niet geleverd”, zegt Leys.

Uiteindelijk brak hij zijn deur gewoon uit, onder het motto: geen deur is geen risico, maar ook dat was niet wat de brandweer wilde. Bij een hercontrole vrijdagochtend was de zaak plots wel beklonken. “Ik heb een tijdelijke nooddeur geplaatst, met deuren die naar buiten draaien", zegt Leys nu. “Ik had die eigenlijk gewoon liggen, maar toen ik die oplossing maandag voorstelde, was het niet goed. Nu blijkbaar wel. Gelukkig. Want met maatregelen zoals deze maak je jonge ondernemers in Gent kapot. Al snap ik ook wel dat de brandweer haar geduld verloor. Alleen kan ik het ook niet helpen dat mijn bestelde deur nog steeds niet geleverd is, ze heeft trouwens weer vertraging.”

Op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq wordt het verhaal bevestigd. “De brandweer heeft een hercontrole uitgevoerd, omdat er een nieuwe - tijdelijke - buitendeur is geplaatst aan de Holy Food Market”, klinkt het. “De brandweer heeft die deur als brandveilig beoordeeld, en op basis van dat positief advies heeft de burgemeester dan beslist dat er opnieuw een brandveiligheidsattest mag worden afgeleverd.”

Hoe dan ook, de Holy Food Market is weer open, tot grote opluchting van Leys. De klanten sijpelden vanavond langzaam weer binnen. Nu is het dus alleen nog wachten op de nieuwe, definitieve deur.